الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية 2022

منتخب مصر
منتخب مصر

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة منتخب المغرب في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش؛ لتحديد المتأهل إلى دور نصف النهائي لمواجهة منتخب الكاميرون الذي تأهل على حساب جامبيا.

موعد مباراة مصر والمغرب

ويحل موعد  مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية، اليوم الأحد فى تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندي.

 

ونجح منتخب مصر في التأهل لدور ربع النهائي بعد الفوز على منتخب كوت ديفوار يوم الأربعاء الماضي بـ5 أهداف مقابل 4 في ركلات الترجيح بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي انتهت بالتعادل بين الفريقين.

 

حكم مباراة مصر والمغرب

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان له، أن حكم مباراة مصر والمغرب في دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية هو السنغالي بقيادة ماجيتي نداى.

 

ويضم طاقم تحكيم السنغالي ماجيتي نداي في مباراة مصر والمغرب كل اليك سامبا ودجيبريل كامارا.

وأسند الكاف مهمة الحكم الرابع للتونسي صادوق السالمي.

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موعد وقنوات مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

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صحيفة بلجيكية: مصر كانت الأقوى في مباراة كوت ديفوار

وأدار الحكم السنغالي مبارتين لمنتخب مصر في وقت سابق، إحداها في المباراة التي جمعت مصر بأوغندا فى بطولة كأس الأمم الأفريقية فى مصر 2019 وفاز الفراعنة بهدفين دون رد.

 

أما المباراة الثانية التي أدارها ماجيتي نداي للمنتخب الوطني فكانت في تصفيات أمم أفريقيا في مواجهة متتخب النيجر وانتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 6- صفر.

 

وأدار نداي بشكل عام 42 مباراة دولية، أشهر خلالها البطاقة الصفراء 123 مرة، والحمراء 4 مرات، واحتسب 12 ضربة جزاء.

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