خبير سياحي: الدولة مهتمة بتطبيق الفنادق للممارسات الخضراء صديقة البيئة

قال الخبير السياحي والفندقي يحيي قطب، إن الدولة تدعم رؤية تتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر في إطار دعم المناخ وهذا ما سيتم تطبيقه في قطاع السياحة والفنادق .

وأضاف الخبير السياحي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدولة تدعم الصناعات الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة النظيفة مثل الكهرباء والرياح مشيرا إلى أن قرار السياحة بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة سيعمل على تنمية القطاع السياحي .

وأشار إلى أن الدولة مهتمة للغاية بتنمية القطاع السياحي والفندقي وهو ما اتضح من خلال المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع السياحي والفندقي خلال أزمته مع فيروس كورونا.

وأوضح أن تنظيم الفعاليات الكبرى مثل حفل نقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش ساهم في زيادة إشغالات الفنادق في مصر، لافتا إلى أن الرؤية التي تتبناها الدولة حاليا حول تنشيط السياحة باقامة الفعاليات رؤية هامة للغاية وتؤتي ثمارها .

يشار إلى أنه نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية في مدينة شرم الشيخ بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.

ونص القرار على أن تلتزم الهيئات والمنشآت بتوفيق أوضاعها خلال 6 أشهر.