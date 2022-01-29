السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز يكشف سر هجوم رامي شعث على مصر بعد خروجه من السجن

جريدة الدستور

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سبب مداومة الفرنسي رامي شعث على مهاجمة مصر بعد خروجه من السجن، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن المدعو رامي شعث خرج من مصر 8 يناير بعد تنازله عن جنسيته المصرية، وكان قبض عليه في منتصف 2019، بتهمة مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذا الاتهام له واقع وشهود وأدلة، فقد دأب رامي شعث على نشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات، وإلصاق اتهامات بالدولة المصرية.

وأردف الباز: "بعض الناس تخلط بين ما يمكن أن نعتبره حرية الرأي، وبين ترويج الشائعات والأكاذيب، وافتراءات لتحقيق أهداف معينة، رامي شعث قبض عليه منتصف 2019، وفي أبريل 2020 محكمة النقض أدرجته على قوائم الإرهابيين، رامي شعث مزدوج الجنسية مصرية فرنسية، وكان هناك ضغوط من جهات على مصر ليخرج من السجن، لكن مصر ترد برد واحد أنه ارتكب جرمًا وحُوكم عليه من قبل القضاء".

 

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