العراق: مقتل الخلية الإرهابية المسئولة عن حادثة العظيم بضربة جوية

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق عن مقتل الخلية الإرهابية المسئولة عن حادثة العظيم بمحافظة ديالى.

ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن بيان للخلية الأمنية أنه "بعد أن تعهدت قواتنا الأمنية بأخذ الثأر لشهدائنا الأبطال في حادثة العظيم التي راح ضحيتها عدد من المقاتلين، تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني وبجهود مستمرة من تحديد الموقع الدقيق لمكان المجموعة الإرهابية في حاوي العظيم ضمن قاطع عمليات ديالى، التي قامت بهذا العمل الإجرامي".

وأضافت أن "خلية الاستهداف المشترك في قيادة العمليات المشتركة، وقيادة القوة الجوية باشرت بالتخطيط والمتابعة ولساعات متواصلة، حيث تم القصاص منهم بتوجيه ثلاث ضربات دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية، أسفرت حتى الآن عن قتل ٩ عناصر إرهابية"، مؤكدة أنه "مازال الواجب مستمرا لدك رؤوس العناصر الإرهابية الجبانة داخل أوكارهم".

وأوضحت أنه "لم ولن تنام عيون رجال العراق إلا بعد أن تجعل أرض هذا البلد مقبرة لكل من يحاول المساس بأمن هذا الوطن، وسنزف بشرى لاحقة عن عملية أمنية أخرى تسر قلوب العراقيين".