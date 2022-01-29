تاج الدين: نحن في الجيل الثالث من كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن هناك توقعات بحدوث تحورات جديدة لفيروس كورونا، فتتحول إلى أشكال لتتهرب من مقاومة مناعة الجسم أو الأدوية العلاجية، مضيفًا: نحن حاليًا في الجيل الثالث من كورونا.

وشدد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتابع: لم يظهر بعد ما إذا كنا أمام فيروس جديد أو متحور جديد من كورونا، مؤكدًا أن الخفافيش هي مصدر كل فيروسات كورونا الحالية والقادمة، وهي أيضًا السبب في كل الفيروسات، موضحًا أن فيروس كورونا جاء عن طريق الخفافيش بعد أن انتقل لحيوانات وسيطة.