المغرب: 13 ألفًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 13884 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 4371932 شخصا.

وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24654478 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23073344 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 836 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1411 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.