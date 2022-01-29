السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المغرب: 13 ألفًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

كورونا في المغرب
كورونا في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 13884 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان للصحة المغربية أن إجمالي من تلقوا الجرعة الثالثة بلغ 4371932 شخصا.

وأوضح البيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24654478 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 23073344 شخصا حتى اليوم.

وأضاف البيان أن 836 شخصا تلقوا الجرعة الاولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية، وأن 1411 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال ال 24 ساعة الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الباز يكشف سر هجوم رامي شعث على مصر بعد خروجه من السجن

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

وزير الدفاع العراقي: 95% من عناصر داعش غادروا البلاد منذ نهاية 2017

بسبب الجمود السياسي.. مخاوف حول تجميد عضوية لبنان في الجامعة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟