السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات العمل الأمريكية تتهم أمازون بعرقلة تشكيل نقابة لعمال مستودعاتها

أمازون
أمازون

قدمت سلطات العمل الأمريكية شكوى تتهم فيها شركة أمازون للتجارة الإلكترونية العملاقة بأنها استخدمت تكتيكات مناهضة لتشكيل اتحاد عمالي، باستخدام "التهديدات والمراقبة" ضد عمالها الذين يحاولون تنظيم نقابة في مستودع في مدينة نيويورك.
وذكر المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي، في شكواه المقدمة، إن شركة أمازون استجوبت العمال بشأن أنشطة النقابات في موقع جزيرة ستاتن، ووعدت بمعالجة المظالم مقابل التصويت ضد التمثيل النقابي.
وأوضح موقع "جادجتس 360"، اليوم السبت، أنه في حال نجح العمال في تشكيل هذه النقابة، فسيكونون أول من ينشأ نقابة لعمال مستودعات أمازون في الولايات المتحدة.
وتزعم شكوى المجلس أن الشركة "انتهكت القانون مرارًا وتكرارًا من خلال التهديد والمراقبة والاستجواب لعمال المستودعات في جزيرة ستاتين الذين يشاركون في حملة تنظيم نقابية".
وأضاف الموقع أنه تقرر عقد جلسة استماع في 5 أبريل، وطلب مجلس الإدارة من القاضي أن يأمر أمازون بتثقيف العمال والمديرين حول حقوق الموظفين عندما يتعلق الأمر بالنقابات.
من جانبها، نفت أمازون هذه المزاعم، قائلة إنها "كاذبة ونتطلع إلى إظهار ذلك من خلال هذه العملية".

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الباز يكشف سر هجوم رامي شعث على مصر بعد خروجه من السجن

رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس 2022

وزير الدفاع العراقي: 95% من عناصر داعش غادروا البلاد منذ نهاية 2017

بسبب الجمود السياسي.. مخاوف حول تجميد عضوية لبنان في الجامعة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟