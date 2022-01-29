سلطات العمل الأمريكية تتهم أمازون بعرقلة تشكيل نقابة لعمال مستودعاتها

قدمت سلطات العمل الأمريكية شكوى تتهم فيها شركة أمازون للتجارة الإلكترونية العملاقة بأنها استخدمت تكتيكات مناهضة لتشكيل اتحاد عمالي، باستخدام "التهديدات والمراقبة" ضد عمالها الذين يحاولون تنظيم نقابة في مستودع في مدينة نيويورك.

وذكر المجلس الوطني لعلاقات العمل الأمريكي، في شكواه المقدمة، إن شركة أمازون استجوبت العمال بشأن أنشطة النقابات في موقع جزيرة ستاتن، ووعدت بمعالجة المظالم مقابل التصويت ضد التمثيل النقابي.

وأوضح موقع "جادجتس 360"، اليوم السبت، أنه في حال نجح العمال في تشكيل هذه النقابة، فسيكونون أول من ينشأ نقابة لعمال مستودعات أمازون في الولايات المتحدة.

وتزعم شكوى المجلس أن الشركة "انتهكت القانون مرارًا وتكرارًا من خلال التهديد والمراقبة والاستجواب لعمال المستودعات في جزيرة ستاتين الذين يشاركون في حملة تنظيم نقابية".

وأضاف الموقع أنه تقرر عقد جلسة استماع في 5 أبريل، وطلب مجلس الإدارة من القاضي أن يأمر أمازون بتثقيف العمال والمديرين حول حقوق الموظفين عندما يتعلق الأمر بالنقابات.

من جانبها، نفت أمازون هذه المزاعم، قائلة إنها "كاذبة ونتطلع إلى إظهار ذلك من خلال هذه العملية".