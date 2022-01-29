مصرع شخصين دهستهما سيارة أعلى الدائري الأوسطي في العياط

لقي شخصين مصرعهما في حادث مروري وقع مساء اليوم السبت، على الطريق الدائري الأوسطي بمركز العياط جنوب الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمي بالعياط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى موقع الحادث وتبين من المعاينة وفاة شخصين دهستهما سيارة خلال عبور الطريق.

وتبين أن الضحيتين هما كلًا من “سعيد احمد فرج الله” و"سعد أبوالعلا" واصطدمت بهما إحدى سيارات الأجرة خلال عبور الطريق.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.