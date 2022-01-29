السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

«هي المبتدأ والمنتهى».. محمد الباز: من يراهن على مصر لا يخسر

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن من يراهن على مصر لا يخسر، والحديث عن المصريين أولادنا ولا أتكلم عن من هم خارج الحدود أو الجنسية أو الثقافة أو الهوى والمزاج المصري.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لأن هذا البلد أصيل وعميق ولديه تاريخ وحضارة ومن لديه ذلك حتى لو مر به توعك ومحاولات لسحب البساط يعود مرة أخرى لاستعادة نفسه ويقاوم".

وتابع: "لدينا في مصر الذين ينتجون القوى الناعمة كالثقافة والفنون والأدب والخيال، ومصر في كل مسار من مسارات الفن والثقافة والإبداع، قدمت وستقدم كذلك".

وأوضح أن دولة التلاوة في مصر بدأنا نعرفها من الشيخ رفعت ولكن قبله آخرين منهم الشيخ أحمد ندى والفيومي، ومصر هي من وضعت قواعد التلاوة والغناء والتلحين والسينما والرواية والقصة القصيرة والشعر.

 

التفاصيل…

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

ضبط شخص بحوزته أسلحة ومخدرات قبل هروبه بالمنوفية

«محمد وهبة» يجهزان عش الزوجية بـ«سوشي بيتي» (فيديو)

«هي المبتدأ والمنتهى».. محمد الباز: من يراهن على مصر لا يخسر

ضبط أم حملت سفاحا بعد تخلصها من رضيعها في القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟