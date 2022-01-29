«هي المبتدأ والمنتهى».. محمد الباز: من يراهن على مصر لا يخسر

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن من يراهن على مصر لا يخسر، والحديث عن المصريين أولادنا ولا أتكلم عن من هم خارج الحدود أو الجنسية أو الثقافة أو الهوى والمزاج المصري.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار": "لأن هذا البلد أصيل وعميق ولديه تاريخ وحضارة ومن لديه ذلك حتى لو مر به توعك ومحاولات لسحب البساط يعود مرة أخرى لاستعادة نفسه ويقاوم".

وتابع: "لدينا في مصر الذين ينتجون القوى الناعمة كالثقافة والفنون والأدب والخيال، ومصر في كل مسار من مسارات الفن والثقافة والإبداع، قدمت وستقدم كذلك".

وأوضح أن دولة التلاوة في مصر بدأنا نعرفها من الشيخ رفعت ولكن قبله آخرين منهم الشيخ أحمد ندى والفيومي، ومصر هي من وضعت قواعد التلاوة والغناء والتلحين والسينما والرواية والقصة القصيرة والشعر.