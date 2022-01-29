الباز: كسرنا حاجز الـ2000 إصابة.. وهذا موعد انتهاء الموجة الرابعة لكورونا

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إننا دخلنا مساحة الخطر بالنسبة لإصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن وزارة الصحة أعلنت في بيانها أمس أننا كسرنا حاجز الـ2000 إصابة منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020، وسجلت وزارة الصحة أمس 2007 حالات لأول مرة، مشيرًا إلى أن التطعيمات بالجرعة التعزيزية وصلت إلى 612.311.

وأكد أن خطر انتشار فيروس كوورنا كبير ولدينا معلومات أساسية عن الوضع الوبائي في مصر على ذمة وزارة الصحة بأنه ما زال آمنًا من حيث الإمكانيات وقدرة النظام الصحي على الاستيعاب.

وتابع: "رغم انتشار متحور أوميكرون لكن الذهاب للمستشفيات أقل بكثير وهذا يرجع الفضل فيه لربنا واللقاح، وممكن ناس منهم تصاب بالفيروس ولكنه يكون بأعراض خفيفة مثل نزلة برد".

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