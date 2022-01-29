السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض الجزء الثاني من مسلسل «وادي الجن» الشهر المقبل

مسلسل وادي الجن
مسلسل وادي الجن

تنطلق أولى حلقات مسلسل «وادي الجن» الموسم الثاني خلال شهر فبراير المقبل، عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وحقق الموسم الأول من المسلسل نجاحا كبيرا فور عرض أولى حلقاته، خاصة وأنه ينتمي لنوعية دراما الرعب والغموض، وهو ما يميل إليه عدد كبير من الجمهور.

«وادي الجن» من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى.

وتدور أحداث المسلسل بجزئه الأول حول حكاية 4 طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة "وادى الجن"، الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلى خفى تسيطر عليه قوي سحرية شريرة، مع إضفاء جو من التشويق والإثارة، ويعتمد أغلبية مشاهده على المؤثرات البصرية VFX.

أبطال المسلسل

وشارك في بطولة المسلسل العديد من نجوم الفن الشباب، وعلى رأسهم ليلى أحمد زاهر وسينتيا خليفة وريهام سعيد ورؤى شنوحة ومحسن منصور وهنا داوود ويوسف عثمان وحسن مالك وصالح عبد النبي وكريم الدسوقي وشمم الحسن وعبد الرحمن اليماني وعلا رامي وفراس سعيد وهبة عبد الغني وحمزة العيلي وهند رضا وأحمد عبد الحي وصفاء جلال وبشرى أسما سليمان والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية ومنة إكرام وعمر خالد.

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