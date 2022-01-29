بعد إلغاء مؤتمر كيروش.. فضائح وعجائب «كان 2021» مستمرة

ما زالت بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون مليئة بالأحداث والوقائع العجيبة والغريبة، والتي تجعلها النسخة الأسوأ في تاريخ البطولة.

آخر الوقائع العجيبة التي شهدتها هذه البطولة، كان إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمنتخب مصر قبل مباراة المغرب المقرر إقامتها غدا في الدور ربع النهائي من البطولة.

جاء إلغاء المؤتمر لعدم تمكن كارلوس كيروش المدير الفني للفريق وعمرو السولية لاعب الفريق الوطني من الوصول إلى مقر المؤتمر في ستاد أحمدو أهيدجو في الموعد المحدد نظرًا للازدحام المروري ورؤية قوات التأمين المصاحبة لموكب البعثة بضرورة إيصال حافلة اللاعبين أولا إلى مقر إقامته وعدم توفير تأمين إضافي للسيارة المقلة للمدرب واللاعب للتوجه مباشرةً إلى ملعب أهيدجو لحضور المؤتمر الصحفي.

هذه الواقعة استكمال لفضائح البطولة التي كانت قد شهدت أمس أيضا حادثة عجيبة بعدما اقتحم أحد الأشخاص القاعة التي استضافت المؤتمر الصحفي لمباراة تونس وبوركينا فاسو ، وأخذ "الميكروفون والكابلات" وهرب خارج القاعة.

