السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق ندوة «النسوية الروائية وسؤال الهوية» ضمن فعاليات معرض الكتاب

التونسية أميرة غنيم
التونسية أميرة غنيم

شاركت الروائيتان أميرة غنيم، ورشا سمير، في ندوة "النسوية الروائية وسؤال الهوية"، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53. 

وقالت الكاتبة التونسية دكتورة أميرة غنيم، إن الثورة التونسية ساهمت فى تحولها لكتابة الأدب وتحديدًا الرواية، وطالبت بنشر روايتها "الملف الاصفر" الفائزة بجائزة الشيخ راشد بن حمد عام 2020.

من جانبها قالت الروائية رشا سمير، إن ضعف الحركة النقدية أثر على على تقييم أعمال المبدعات فى مصر.

وأضافت أن ترشيحات دور النشر للجوائز لها تأثير فى وصول الأدب النسوي إلى العالم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وانطلقت فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 26 يناير الجاري إلى 7 فبراير المقبل بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، وتحتفي باليونان كـ«ضيف شرف»، وبالأديب الراحل يحيى حقي، شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، أن الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب ستشهد لأول مرة، استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي؛ من خلال ظهور شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

النسوية الروائية التونسية أميرة غنيم النسوية الروائية وسؤال الهوية الكاتبة التونسية دكتورة أميرة غنيم معرض القاهره الدولي للكتاب الأديب الراحل يحيى حقي الكاتب عبدالت واب يوسف

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