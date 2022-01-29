يومكم يا أبطال.. منتخب مصر يواجه المغرب فى ربع نهائى كأس الأمم

وسط أجواء من الطموح والتفاؤل، يلتقى المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم نظيره المغربى، فى الخامسة مساء اليوم، على ملعب «أحمدو أهيدجو» بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة فى الكاميرون حتى ٦ فبراير المقبل.

مباراة الدور ربع النهائى صعبة أمام أى فريق، لكنها تزداد صعوبة أمام المنتخب المغربى، أحد أفضل منتخبات البطولة، حتى الآن، لكن الأداء الرائع لـ«الفراعنة» أمام أفيال كوت ديفوار فى دور الـ١٦ أعاد الثقة للجماهير فى قدرتهم على مواصلة المشوار حتى المباراة النهائية، إضافة إلى خوض المنتخب اللقاء بذكريات مواجهة ربع النهائى عام ٢٠١٧ فى الجابون، التى فزنا فيها بهدف دون رد سجله «كهربا».

ويفتقد منتخب مصر جهود الحارس محمد الشناوى بسبب الإصابة، وسيكون بديله محمد أبوجبل، الذى حصل على دفعة معنوية بعد تألقه ونجاحه فى التصدى لركلة ترجيح أمام كوت ديفوار.

بينما يعود المدافع محمود حمدى «الونش» بعد شفائه من الإصابة، لكن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب، قد يواصل الاعتماد على محمد عبدالمنعم الذى ظهر بشكل جيد فى مباراتى السودان وكوت ديفوار.

ورغم مشاركة حمدى فتحى فى التدريبات الجماعية، يظل الدفع به أساسيًا محل شك، وفى حال عدم مشاركته قد يدفع «كيروش» بمهند لاشين أو محمود حسن «تريزيجيه»، بجوار عمرو السولية ومحمد الننى فى وسط الملعب، مع الاعتماد على الثلاثى محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.

وحرص «كيروش» على عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، طالبهم فيها ببذل كل الجهد خلال الـ٩٠ دقيقة، لمواصلة الزحف إلى المباراة النهائية، مشددًا على أن الفوز سيكون حليفهم حال الالتزام بالتعليمات الفنية، والضغط على لاعبى المغرب، وعدم ارتكاب أخطاء دفاعية خاصة أمام المرمى، لإجادة «أسود الأطلس» تنفيذ الضربات الثابتة التى تعد مصدر قوتهم.

وطالب محمد صلاح زملاءه فى المنتخب بتحقيق الفوز، مشددًا على أن كرة القدم لا تعترف بالتاريخ، بل بالمجهود طوال شوطى المباراة.

يدير مباراة اليوم الحكم السنغالى ماجيتى نداى، ويساعده مواطناه ماليك سامبا وجيبريل كامارا، ومعهم التونسى صادق السالمى حكمًا رابعًا، والمكسيكى جيريرو حكم فيديو، والموريتانى دحان بايدة مساعد حكم فيديو.

والتقى المنتخبان الشقيقان ٦ مرات فى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، فاز منتخب المغرب ٣ مرات، ومنتخب مصر مرتين، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل «الفراعنة» ٣ أهداف مقابل ٥ لـ«أسود الأطلس».

كانت البداية عام ١٩٧٦ ووقتها فاز منتخب المغرب ٢-١، ثم فاز بهدفين نظيفين عام ١٩٨٠.

وفى ١٩٨٦ فاز منتخب مصر بهدف طاهر أبوزيد، وعاد المغرب ليفوز بهدف عام ١٩٩٨.

وفى ٢٠٠٦ تعادل المنتخبان بدون أهداف، وفى آخر المواجهات عام ٢٠١٧، فاز منتخب مصر بهدف «كهربا».