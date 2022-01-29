أن تفقد الأشياء.. بهجتها

فهذا من علامات

اللامعنى

اللامعنى .. كائن

ثقيل الظل

كـلما هربت منه.. لاحقك

لا أحد يريد أن يراه

لكنه يراودك..

حتى تتعلق به

وتحبه

فيمنحك ملامحه

وتتحول إلى اللاإنسان

يمنحك أيضًا اسمه

فتصير.. اللامعنى

الذى لا يعنيه أى معنى

كان ذلك

وأنا أحاول

أن أنجو بنفسى

أجرى هنا وهناك

مهرولًا

وشمس الصباح تقاوم

لا تستسلم للغيوم

تمر ببطء

كأنها ترى خطواتى

وأنا أحاول أن أتخلص

من شباك اللامعنى

ما بين الواقع

والذكريات

أحلامًا متفرقة

تنتشر فى سمائى

كما السحاب

أنتظر يومًا أن تمطر

تمطر واقعًا ينجو

من الخيال

أرسم كلمات.. تليق

أبتعد بها عن أى شكل

هائم.. ومبهم

انطباعاتى.. اللانهائية

خيباتى.. اللامرئية

تساؤلاتى.. الكثيرة

أحاول أن أنجو من فخ

الوقوع فى بئر التفاهة

وعدم الجدوى

أصاب الناس داء اللامعنى

أخاف من العدوى

وأن يفقد كل شىء

معناه

فأعيد الكرة

وأجرى..

أهرب من مصيرهم

ولكن يراودنى السؤال..

أتصمد حتى تقترب

من خط النجاة؟

أبحث عمن يشاركنى

كراهية اللامعنى

وننجو.. ونفوز

بالمعنى

فنشعر مع الكون

وكل الأشياء.. بالبهجة