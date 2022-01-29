قراريط النعناع

العذراء التى جاوزت الأربعين دون أن تتزوج، لديها قراريط فى حضن التل تزرعها نعناعًا، تفوح رائحته فى الصباح الباكر؛ فتملأ الجو برائحة منعشة. تتصنع الابتسام، وترش زرعها بالماء؛ كى يبقى رطبًا طوال النهار. تجيد قطف العيدان الخضراء، وإخفاء ما فى قلبها من الأحزان. تجمع عيدانها وأوراقها المبللة بالندى فى سبت الغاب، وتصنع منها حزمًا، حتى يمتلئ السبت عن آخره. تنتهى من عملها المعتاد؛ فترنو إلى السماء، متعجلة الشروق بفارغ الصبر. تتمنى أن تنتزع الشمس الناس من بيوتهم؛ حتى تدب الحركة فى محيط المكان. من المؤكد أنها ستضطر للشجار مع بائع سبقها إلى السوق، واستولى على المكان الذى ألفت الجلوس فيه؛ حيث تتهافت عليها النساء لشراء بضاعتها الطازجة. لقد تشبعت بالخوف طوال الليل، ولم تعد تتحمل المزيد؛ فالكلاب الضارية ما زالت تجثم على الطريق الفاصل بين النجع، وحقلها الصغير. لقد تأخرت بما فيه الكفاية اليوم، ولكن الأنثى أنثى كما تعلمون؛ لا تأمن بتاتًا ذئاب الليل، وتخشى دائمًا كلاب النهار.

ولما رأت الشروق بعيدًا، كان عليها الانتظار، والجلوس على رأس حقلها، وبعد دقائق فاضت خواطرها؛ فمثلت أخواتها بين يديها. لقد تجمعن آخر مرة فى دارها عصر يوم العيد. فى هذا اليوم اصطحبت كل واحدة منهن أطفالها؛ فضجت الدار بصخب، طالما اشتاقت إليه بعد زواج أختها الصغرى التى انتقلت حديثًا إلى بيت زوجها، شأنها فى ذلك شأن أخواتها اللائى سبقنها إلى الزواج. خلت الدار من الأنيس؛ فعانت من وحدتها القاتلة. لقد تسربت أيام العمر كالماء من بين أصابعها؛ فصارت عانسًا ملأت التجاعيد وجهها. لم تفلح جميع أنواع الدهانات فى إعادة النضارة إليها، تلك الأنواع التى جلبتها إليها دلالة النجع التى تاجرت فى كل شىء حتى الأمنيات.

لقد أهلكها الشقاء؛ كان عليها أن تزرع قراريطها بنفسها، وأن تبكر إلى سوق النجع، وعندما ثقل عليها الحمل، اضطرت إلى الانتقال إلى الأسواق المجاورة. كان عليها أن تستر أخواتها، وأن تجهزهن للزواج؛ فقد صارت أمًا بديلة لهن بعد موت أمها، كانت لا تزال فى الثامنة عشرة من عمرها، ولما حضرت أبوها الوفاة كانت لم تتجاوز العشرين بعد. كانت وقتئذ وردة متفتحة، وكان قلبها يهفو إلى أحد فتيان النجع. كانت كلما سارت فى موكب زفاف أخت من أخواتها، تتذكره بأسى، ولكن الوقت كان يحدق طويلًا فى تجاعيد وجهها وتشققات كعبيها ويديها الخشنتين ووردتها التى اعتراها الذبول، ثم يصرخ فى وجهها بنبرة حادة، قائلًا كلمته الأخيرة: انتهينا، سوف تنكفئين وحيدة على أحزانك كما تعودت، سوف تطردين هذا الطيف من مخيلتك؛ لقد صرت عانسًا بما فيه الكفاية. لقد أصاب المرض قلبك؛ فصار عليلًا. سوف تتظاهرين بالرضا؛ فأنت لم تألفى الشكوى قط.

أحست بالدوار، وشعرت بأن الموت يدنو منها، فهتفت: كيف أموت، وحياتى لم تبدأ بعد؟! قررت أن تقاوم إلى آخر نفس؛ لقد بدت دائمًا صلبة كجبل أخفى داخل صخوره قلب أنثى يحترق. طرأت فكرة ما على ذهنها؛ فسكبت ماء الرشاش على ملابسها، وتمددت وسط حقلها، وأسلمت نفسها إلى نوم عميق، بدا ملائمًا لتعبها الشديد. مر النهار تلو النهار، وغشيتها الليالى تباعًا، وهى على حالها، تتقلب ذات اليمين، وذات الشمال. نمت عيدان النعناع شيئًا، فشيئًا، حتى صارت فرشًا وغطاء، ووسط دوائر الخضرة هبطت حوريات من السماء، لمست أكفهن الناعمة تجاعيد وجهها؛ فارتدت الوردة إلى نضارتها. زينت الحوريات رأس العروس بتاج منسوج من عيدان النعناع الخضراء، وبدأ حفل الزفاف؛ فأقبل حبيبها القديم، وأخذ بيدها إلى دار دافئة لا تحاصرها الذئاب ليلًا، ولا تنبح حولها الكلاب نهارًا.