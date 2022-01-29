السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكاظمي يؤكد حرص العراق على توطيد علاقاتها الإقليمية والدولية

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي

شدد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حرص بلاده على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية. 

وقال الكاظمي، في بيان خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، إنه جرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية ومستجداتها، وكذلك البحث في سير التعاون والتنسيق بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة، وسبل دعم البرامج التي تضطلع بها المنظمة الدولية في العراق. 

وجدّد الكاظمي، خلال اللقاء حرص العراق على توطيد علاقاته الإقليمية والدولية بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، وإرساء أسباب التنمية المستدامة لمصلحة الشعب العراقي والشعوب الشقيقة والصديقة المحبّة للسلام.

من جانبها، أكدت بلاسخارت “موقف المجتمع الدولي الداعم للعراق إزاء التحديات الراهنة، وأهمية انتهاج الحوار سبيلا لحل الخلافات”.

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