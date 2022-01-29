الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نياحة القديس غريغوريوس

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، بذكرى نياحة القديس غريغوريوس اخ القديس باسيليوس الكبير

وقال كتاب التاريخ الكنسي، الذي يُقرأ على مسامع الأقباط يوميًا في القداسات الإلهية، والمعروف باسم السنكسار، إن في مثل هذا اليوم من سنة 396 م تنيح القديس غريغوريوس أخ القديس باسيليوس الكبير.

ولما عرفت عنه هذه الصفات الصالحة والخلال الحسنة اختير وغما عنه لرتبة الأسقفية، فرسم علي مدينة نيسس، فرعي رعية المسيح التي أؤتمن عليها أحسن رعاية، حيث أضاء النفوس بمواعظه ومصنفاته، وشرح أكثر الأسفار المقدسة.



وقد نفي، ولكنه عاد بأمر الملك ثاؤدسيوس الكبير إلى نيسس سنة 378 مز ولما اجتمع الأباء المئة والخمسون بمدينة القسطنطينية سنة 381 بسبب هرطقة مقدونيوس بطريركها، بأمر الملك ثاؤدسيوس، كان هذا الأب أحد الحاضرين.

وأفحم الأب سبليوس ومقدونيوس وأبوليناروس مفندا أراءهم الكفرية كما فل بسيف خطبه حجج الملحدين، وقد قيل عنه أنه عندما كان يصلي القداس الإلهي كان يري الشاروبيم علي المذبح، ولما كملت له ثلاث وثلاثون سنة في الأسقفية، آتي إليه أخوه القديس باسيليوس ليفتقده، لأنه كان قد مرض من كثرة النسك ، فتلقاه بفرح.

ولما عزم القديس غريغوريوس ان يقيم القداس، أخذته غفوة ، وظهرت له السيدة العذراء وقالت له اليوم ستأتي إلينا.

وقد تنيح في ذات اليوم، فصلي عليه أخوه القديس باسيليوس ودفنوه بإكرام جزيل.