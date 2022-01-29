السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بولندا وأوكرانيا تبحثان إجراءات منع العدوان الروسى

بيوتر مولر
بيوتر مولر

أعلن المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش موارفيتسكي، سيلتقي مع الرئيس الأوكراني ورئيس وزرائه يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة الأوكرانية كييف.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مولر قوله على "تويتر": "بولندا تدعم أوكرانيا في الإجراءات المصممة لمنع العدوان الروسي"، وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على السلام في أوروبا، ويأتي هذا بعدما نشرت روسيا بالفعل حوالي 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا، مما أثار مخاوف من أنها تنوي غزو جارتها الغربية.

وفي أواخر العام الماضي، طالبت روسيا بضمانات من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بأن أوكرانيا لن تصبح عضوًا في الناتو مقابل سحب القوات، وهددت بخطوات عسكرية في حالة عدم تلبية المطالب، ورفضت دول الناتو المطالب، قائلة إن أوكرانيا دولة مستقلة لها الحق في اختيار تحالفاتها وحدها.

وتعتقد أوكرانيا والدول الغربية أن الحشد العسكري الروسي على الحدود مع أوكرانيا يهدف إلى الضغط على كييف وعواصم الدول التي عرضت دعمها لأوكرانيا.

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