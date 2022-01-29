السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عرض ثاني لمسلسل «إسعاف يونس» بطولة محمد أنور على CBC

محمد أنور
محمد أنور

تنطلق اليوم أولى حلقات مسلسل «إسعاف يونس»، في العرض الثاني له عبر قناة CBC، وهو بطولة الفنان محمد أنور، وتم عرضه من قبل عبر منصة واتش إت الإلكترونية.

 

إسعاف يونس بطولة محمد أنور، سارة سلامة، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، ومن إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل في قصة حب مع سارة سلامة.

 

المسلسل تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

 

وكان طرح الفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، فى شهر يوليو الماضي، أغنيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان: "أنتوا كده كلكوا"، وهي أولى أغنيات أنور بعد ما قرر خوض تجربة الغناء، والأغنية على شكل ديو غنائي مع يسرا الجندي.

محمد أنور مسلسل إسعاف يونس اسعاف يونس مسلسل بطولة ثاني عرض ثاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

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