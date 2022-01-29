«الدستور» يرصد 8 أسباب لمتابعة مسلسل «نقل عام»

دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى حلقات مسلسل «نقل عام»، المقرر عرضه حصريا فى تمام الثامنة مساء اليوم السبت، على شبكة قنوات «ON E» الفضائية.

وخلال الساعات الماضية، تصدر اسم المسلسل محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة تفاصيل وموعد عرض المسلسل، خاصة عقب مشاهدة الإعلان الترويجي للمسلسل الذى أثار حالة من التشويق للجمهور.

ويرصد «الدستور» لكم في السطور التالية 8 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل «نقل عام».

1-العمل يعد الأضخم انتاجيًا خاصة انه يسجل أول تعاون مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة «مجموعة فنون مصر» للمنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، المعروفين بأعمالهم الهادفة.

2-يسجل عودة النجم الكبير محمود حميدة، للدراما المصرية، بعد غياب دام 5 سنوات منذ عرض مسلسل «الأب الروحي» عام 2017.

3-يُتيح للأسرة المصرية أن يجتمع عليه، ويشاهدونه سويًا لعدم وجود أي مشاهد خادشة للحياء به، فهو عمل فني عائلي، ومناسب لجميع الفئات العمرية.

4-تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من خلال 30 حلقة، كتبها المؤلف المتميز وليد خيرى، بحرفية شديدة كما قال فريق العمل باكمله فى تصريحات خاصة لـ«الدستور» ويتم خلال الأحداث مناقشة العديد من القضايا الهامة منها الانفجار السكانى، والسوشيال ميديا ومدى خطورة استخدامه بطريقة سلبية، وتجارة الأعضاء، والثأر.

5-يضم أسماء عملاقة على مستوى الصناعة، فيقود العمل المخرج الكبير عادل أديب، الذي يتمتع بتكنيك ورؤية مختلفة تجعله دائما مميز فى منطقته بشهادة الجمهور والنقاد، أما الموسيقى التصويرية للمسلسل وضعها للموسيقار الكبير راجح داود، أما مدير التصوير المصور العالمي باتريسيو باتريسى، والديكور للمهندس فوزى العوامرى.

6ـيرصد العمل قضايا عديدة تخص المرأة فى المجتمع، بحكم ان المؤلف وليد خيرى، عضو لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة، وحريص دائمًا على توثيق وتقدير دورها في المجتمع خلال أعماله.

7-يجمع بين جيلين مختلفين ويطرح وجهات النظر المختلفة خاصة أنه يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والفنانة سوسن بدر، ودينا وأحمد بدير ومحسن محيى الدين ونيكول سابا وريم البارودى وميريهان حسين، ومحمد محمود عبد العزيز ونور خالد النبوى وغيرهم.

8-وجود جرعة كوميدية، خلال الأحداث كما ظهر فى البرومو الدعائى للمسلسل، الذى حقق نسبة مشاهدة تخططت الـ10 مليون مشاهد، يحتوي على جرعة من الكوميديا بسبب وجود النجم محمود حميدة المعروف بخفة ظله الذي يخلق العديد من المواقف اللايت كوميدى مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، التى تجسد دور والدته فى الأحداث، وكذلك مع الفنان محمد محمود عبد العزيز، المعروف بخفة ظله، ويقدم بعض الأفيهات مع والده فى الأحداث «حميده» والتي تخفف من وطأة الإثارة.

مواعيد «نقل عام»

تُعرض حلقات مسلسل «نقل عام» من السبت إلى الأربعاء، على شاشة قناة «ON» العامة فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد في تمام الساعة الثانية عشر مساءً، ويتم إعادتها مرة أخرى في تمام الساعة الثانية صباحًا والإعادة الثانية في تمام الواحدة ظهرًا.

بينما يعرض على قناة «ON DRAMA» في تمام الساعة العاشرة مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا والإعادة الثانية في العاشرة صباحًا، والإعادة الثالثة في تمام الرابعة عصرًا.

تفاصيل مسلسل «نقل عام»

«نقل عام» تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول سائق أتوبيس نقل عام، يجسده النجم الكبير محمود حميدة، يواجه العديد من الضغوط طبقًا لاختياراته؛ خاصة أنه يتزوج من الفنانة سوسن بدر وتنجب منه ابنتين تجسدهما ميريهان حسين وريم البارودى، ووفقًا لظروف اجتماعية يتعرض لها يقرر الزواج من الفنانة دينا، وينجب منها 7 أولاد هم: محمد محمود عبدالعزيز، وآدم النحاس، ونور خالد النبوي، وأميرة الديب، وهايدى رفعت، وهاجر الشرنوبي، وطفل رضيع، ومن خلال تشابك العلاقات تتم مناقشة مجموعة من القضايا الاجتماعية.

أبطال «نقل عام»

ويشارك فى بطولة المسلسل نخبة كبيرة من الفنانين منهم محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، ريم البارودى، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، كريم عبدالخالق، إيهاب فهمي، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وموسيقى تصويرية راجح داوود، وديكور فوزي العوامري، مدير تصوير باتريسيو باتريسي، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب.