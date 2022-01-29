988 مليون جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك دمياط خلال ديسمبر الماضى

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، خلال شهر ديسمبر 2021 عن مشمول 245 شهادة جمركية وذلك لكافة السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج والبضائع العامة منها الأرز والقمح وقطع غيار سيارات وموتوسيكلات والأعلاف والأقمشة والمصنوعات النسيجية والإبلاکاش والتفاح والأرز .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن شهادات الوارد 161 مليون و 649 ألف جنيه بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 686 مليون و239 ألف جنيه بينما بلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 140 مليون 314 ألف جنيه .

كما بلغت قيمة الإعفاءات الناتجة عن الاتفاقيات 403 مليون و592 ألف جنيه خلال نفس الفترة .

وخلال شهر ديسمبر 2021 أيضا قامت الإدارة العامة للصادر بجمارك دمياط بتصدير مشمول 1757 بیان جمركي تحت نظم التصدير المختلفة ( نهائي - سماح مؤقت – دروباك ) بقيمة بلغت 3 مليار و 662 مليون و508 ألف جنيه ، وذلك لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية و البضائع العامة ومنها رمل سیلکا ورصاص خام وخردة إستانلس وزنك وعلف برسیم وبلوكات رخام وكوارتز .

كما تم تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك دمياط خلال شهر ديسمبر بحوالى 12 مليون و887 ألف جنيه.

وحصلت الإدارة العامة للمنافذ رسوم زيادة وزن بمبلغ 4 مليون و 717 ألف جنيه .

وقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع بتحصيل مبلغ 10 مليون 242 ألف جنيه حصيلة بيع عن 16 لوط بالمزاد بيع مباشر .

وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة لجمارك دمياط خلال شهر ديسمبر 2021 حوالي 988 مليون و203 ألف جنيه .