عاهل الأردن يؤكد تضامن بلاده الدائم مع الإمارات

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، تضامن بلاده الدائم مع الإمارات ومساندتها الدائمة لها، معتبرًا أن أمن الإمارات من أمن الأردن.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك جاء في رسالة شفوية للملك عبدالله، نقلها رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، خلال لقائه اليوم السبت بأبوظبي، مع ولي عهد أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وجدد الخصاونة التأكيد على إدانة الأردن للاعتداءات الإرهابية التي استهدفت الإمارات، ووقوف الأردن مع الإمارات في وجه أي استهداف لأمنها، مشيرًا إلى عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الشيخ محمد بن زايد عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، منوها بالمستوى المتقدم الذي وصل إليه التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، وتم التأكيد- خلال اللقاء- على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية.

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قد وصل إلى أبوظبي- في وقت سابق اليوم- في زيارة عمل قصيرة، أجرى خلالها لقاءات مع عدد من المسئولين في الإمارات حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.