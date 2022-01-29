مدير مركز روسى للأوبئة: ظهور متغير «نيوكوف» ناجم عن طفرات فيروسية مستمرة

قال مدير مركز جماليا الروسي لأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر جينسبرج، إن ظهور متغير جديد لفيروس كورونا المستجد (نيوكوف) ناجم عن طفرات فيروسية مستمرة.

وأضاف جينسبرج- في تصريحات لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم السبت- أن "الطفرات تحدث باستمرار؛ ففي تلك البلدان التي يبلغ فيها مستوى التسلسل حوالي 100 ألف أو أكثر شهريا؛ سيتم دائمًا اكتشاف متغيرات جديدة. ولكن في البلاد ذوى معدل تسلسل من ألفين إلى أربعة آلاف، فلن تكتشف أبدًا سلالات جديدة هناك".

واكتشف باحثون صينيون- في وقت سابق- نوعًا جديدًا من فيروس كورونا بين الخفافيش في جنوب إفريقيا.

ووفقًا للتقارير، يرتبط هذا النوع ارتباطًا وثيقًا بفيروس كورونا المرتبط بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ويمكن أن يدخل الخلايا بطريقة مشابهة لتلك الموجودة في السارس-كوف-2.

وقال ممثل عن مجتمع الخبراء في جنوب إفريقيا إن هذا النوع جرى اكتشافه- في عام 2017- أثناء دراسة عينات أنسجة الخفافيش المأخوذة في السنوات الخمس الماضية في شمال وجنوب شرق الجمهورية، وتم التعرف على نفس الفيروس في الخفافيش في أوغندا ودول إفريقية أخرى.