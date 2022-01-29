جلسة مباحثات بين وزيرى خارجيتى الكويت والإمارات لدعم التعاون الثنائى

بحث الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ156، مساء اليوم السبت، مع خليفة شاهين المرر، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية- في بيان اليوم- إن الاجتماع جاء بمناسبة زيارة وزير خارجية الامارات العربية للكويت؛ للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية، الذي تستضيفه دولة الكويت يوم غد الأحد.

وتناول اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة المواضيع المطروحة على الاجتماع التشاوري، ومجالات التعاون المتعددة بما يعزز المصالح المشتركة ويعود بالمنفعة على البلدين وشعبيهما الشقيقين، ويدعم مسيرة العمل العربي المشترك.