السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين: إيداع عنصر إرهابى خطير مركز الإصلاح والتأهيل

سجن البحرين
سجن البحرين

ذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن محكوما عليه في قضايا إرهاب تم إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليه، وهي: 4 عقوبات بالسجن المؤبد، وعقوبة بالسجن 10 سنوات، فضلاً عن الغرامات المالية.
وأضافت الوكالة، وفقا لتصريح رئيس نيابة التنفيذ البحرتنية، اليوم السبت، أن المحكوم عليه كان قد تم تسليمه مؤخراً للسلطات البحرينية، وصدرت الأحكام النهائية عليه بعد أن تم تمكينه من الطعن وفقاً لما يجيزه القانون.
وأوضحت أن المحكوم عليه يعد من أخطر العناصر الإرهابية، إذ كان المخطط والمسئول الأول عن عدة عمليات إرهابية شهدتها البحرين مؤخرا، واستهدفت قتل والشروع في قتل عدد من رجال الشرطة والمدنيين؛ وذلك من خلال تنظيمه وإدارته خلايا ومجموعات من العناصر الإرهابية وتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستعمال الأسلحة النارية بمساعدة الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالعراق.
وأشارت إلى أن من أبرز هذه العمليات استهداف قوات الأمن العام بمنطقة الدية عام 2014، والتي نجم عنها استشهاد ضابط وعدد من أفراد الشرطة وإصابة آخرين، بالإضافة إلى العديد من التفجيرات في مناطق متفرقة، منها أحداث تفجير مركز المعارض.
وكانت الأجهزة الأمنية البحرينية في إطار جهودها لملاحقة الجناة في هذه الوقائع، قد تمكنت من ضبط أسلحة نارية مختلفة الأنواع وكميات من الذخائر وعبوات متفجرة، أعدها المتهم والعناصر الإرهابية العاملة تحت قيادته لاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، فضلاً عن كميات من المواد المستخدمة في تصنيعها.

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