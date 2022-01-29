السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء البولندى يحذر من التحركات العدوانية لروسيا

ماتيوش مورافيتسكي،
ماتيوش مورافيتسكي،

حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، من "التحركات العدوانية" التي تقوم بها روسيا ضد أوكرانيا، قائلًا: "أمن أوكرانيا يعني أمن أوروبا بأكملها".
ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن مورافيتسكي قوله لصحيفة (إل موندو) الإسبانية، في مقابلة نشرت اليوم السبت: "لا أحد يعرف إلى أي مدى يمكن أن يذهب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكننا نعلم جميعًا ما هو قادر عليه، وأضاف: "لهذا السبب يجب إيقافه لأن ذلك ضروري لمنع روسيا من اتخاذ خطوات أكثر صرامة".
ووفقًا لرئيس الوزراء البولندي، فإن بوتين استفاد بالفعل من الافتقار إلى الوحدة الأوروبية وعبر الحدود الأخرى، قائلًا: "إعادة بناء القوة الإمبراطورية لروسيا هو حلم بوتين، ويجب أن نوقفه، فإذا تم تنفيذه، فسيصبح كابوسًا لنا جميعًا".
وأشار إلى أن الهجوم على جورجيا في عام 2008 وضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، أظهر أن روسيا مستعدة لكسر مبادئ السياسة الدولية.
وتابع أن "الاتحاد الأوروبي والناتو يجب أن يبذلا قصارى جهدهما لمنع فلاديمير بوتين من اتخاذ خطوات عدوانية جديدة"، مؤكدا أن الحلف لم يكن موجها ضد أي دولة، وأنه لا يشكل أي تهديد لروسيا، واختتم "مطلبنا الوحيد هو أن تحترم روسيا حق الشعوب في تقرير المصير".
وكانت روسيا قد نشرت حوالي 100 ألف جندي على حدودها مع أوكرانيا؛ مما أثار مخاوف من أنها تنوي غزو جارتها الغربية، ووفقًا لخبراء عسكريين، هناك تهديد حقيقي لعدوان روسي.

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