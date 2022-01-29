السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفرنسى يهاتف نظيره الجزائرى لحضور القمة الإفريقية الأوروبية

ماكرون
ماكرون

جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحضور القمة الإفريقية- الأوروبية، التي تحتضنها العاصمة البلجيكية بروكسل فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال المكالمة الهاتفية التي تلقاها الرئيس الجزائري من نظيره الفرنسي، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية الصادر، اليوم السبت، وتطرق الطرفان في هذه المكالمة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث الرئيسان، خلال هذا الاتصال، آفاق انعقاد اللجنة القطاعية العليا المشتركة بين الحكومتين.

يذكر أن الجزائر قد أعلنت، في بداية العام الحالي، عن عودة سفيرها في فرنسا، بعد نحو شهرين من قرار استدعائه للتشاور على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد.

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