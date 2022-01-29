السبت 29 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

ألقى ابنته من الطابق الخامس وقفز خلفها.. تفاصيل مثيرة في حريق شقة الطالبية (فيديو)

الشقة المحترقة
الشقة المحترقة

نشب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الطالبية وامتد الحريق للشقق المجاورة، مما أسفر عن وفاة الأب وإصابة ابنته بكسر في قاع الجمجمة، وذلك بعدما قرر الأب إلقاء ابنته صاحبة الـ 5 سنوات من شرفة المنزل بالطابق الخامس بعد وضع الأهالي لهما مراتب لحمايتهما من الارتطام بالأرض ثم ألقى نفسه بعدها  ليسقط چثة هامدة.

التقت" الدستور" بعض شهود العيان للحديث عن اللحظات الأولى للحريق.

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 النار كانت شديدة

في البداية قال أيمن فرخة، أحد سكان العقار الموجود بداخله الشقة المحترقة، إن الحريق نشب في الثانية ظهر أمس، وكان الأب داخل الشقة هو و طفلته والأم تأتي بمتطلبات المنزل من السوق، ليتحول ذلك المشهد الأسري بين الأب وابنته في غمضة عين إلى مشهد رعب بعد إنتشار النيران في كل أركان البيت وتصاعد الأدخنة من المنزل" الحقونا الشقة بتولع، هموت أنا وبنتي" تلك الكلمات التي جعلت الأهالي تحاول مساعدة الأب وابنته بجمع المراتب من المنازل ليقفز عليها من الطابق الخامس  بعد تمدد النيران  في كل مكان مما جعل هناك صعوبة شديدة للوصول إلى البيت المحترق.

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ألقى بابنته وقفز خلفها 

وأوضح "أن الأب ألقي ابنته التي ارتطم رأسها أثناء نزولها ثم ألقي بنفسه بعدها  ليصتدم بالأرض ويسقط جثة هامدة" بنتي بنتي الحقوا بنتي".. كانت تلك آخر كلمات قالها الأب قبل القفز من شرفه المنزل.

وذكر " أيمن" أن الجيران جمعوا طفايات الحريق لإخماد النيران لكن بدون جدوى وذلك بسبب تمدد النيران بشكل كبير للمنازل المجاورة للشقة المحترقة.

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وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بشقة في الطابق الخامس بعقار، بسبب ماس كهربائي في ثلاجة، وخلال محاولة مالك الشقة وابنته الهرب من شدة النيران التي حاصرتهما، قررا القفز من النافذة، حيث وضع لهما الأهالي عددًا من المراتب، لحمايتهما من الإصابة إلا أن الأب لقى مصرعه وأصيبت ابنته عقب قفزهما.

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وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

حريق هائل الشقق السكنية الحريق الاب ابنته شرفة المنزل مراتب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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