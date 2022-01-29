السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«كانت بتتمرجح».. حبس عامل هتك عرض طفلة فى المعصرة

حبس
حبس

أمرت نيابة المعصرة الجزئية بحبس عامل مراجيح أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طفلة 9 سنوات بعدما استدرجها لمنزل مهجور بالمعصرة.

وكان مأمور قسم شرطة المعصرة، قد ورد له بلاغ من والدة طفلة تدعى "ن. ر.خ"32 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة القسم، تتهم فيه "م.خ.ق " 28 عاما عامل مراجيح، ومقيم بدائرة القسم، بهتك عرض ابنتها البالغة من العمر تسع سنوات.

بسؤال ربة المنزل بتحقيقات النيابة العامة قررت أنها تلقت مكالمة هاتفية من أحد الأشخاص، أخبرها فيها بأن ابنتها كادت أن تتعرض للاغتصاب من قبل المتهم، فانتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وشاهدت ابنتها فى حالة انهيار وبكاء مستمرة، وقررت لها الطفلة أنها كانت تلعب على المراجيح وعند انصرافها فوجئت بالمتهم يسير خلفها، ثم قام بوضع منديل على فمها واصطحبها إلى منزل مهجور وخلع ملابسها، فشاهدهما طفل أخبر الأهالى فقاموا بالتعدي عليه بالشوم.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أنكر التهم الموجهة إليه، وقرر أنه شاهد الطفلة مع صديقها فى وضع مخل فتوجه إليهما فقام الطفل بالفرار، ثم عاد معه بعض أقاربه الذين تعدوا عليه، وأضاف أن هناك صلة قرابة بوالدة الطفلة، فقررت النيابة العامة حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عامل مراجيح تهمة هتك عرض المعصرة

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وائل لطفي

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«كانت بتتمرجح».. حبس عامل هتك عرض طفلة فى المعصرة

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