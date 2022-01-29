السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

براءة طبيب نساء شهير من التسبب فى وفاة سيدة أثناء الولادة بالتبين

جثة
جثة

أنقذ تقرير مصلحة الطب الشرعي بجنوب القاهرة، طبيبا شهيرا من التسبب في وفاة مريضة، حيث تسلمت النيابة  التقرير النهائي في القضية رقم 1428 لسنة 2021، والخاص بالصفة التشريحية لجثمان المتوفية "هويدا. ع"، والتي توفيت بعد إجراء عملية ولادة قيصرية، داخل عيادة بمنطقة التبين، واتهمت أسرتها طبيب نساء شهيرا بارتكاب خطأ طبي تسبب في وفاتها.

وجاء بالتقرير أنه تعزي الوفاة إلى متلازمة هيلب، وهي مرض مناعي غير متوقع الحدوث يحدث بعد الولادة القيصرية، حيث يحدث تكسر بالدم وارتفاع بوظائف الكبد والصفراء ووظائف الكلى وانخفاض شديد بالصفائح الدموية.

وتابع التقرير أنه لا يوجد ثمة خطأ طبي أو إهمال أو تجاهل يمكن نسبتها للطبيب المشكو في حقه، حيث قام الطبيب بالولادة القيصرية بنجاح والمتابعة بشكل جيد وقام بنقل المريضة المتوفاة إلى المستشفى عقب رؤيته لتدهور الحالة الصحية لها، بعدما لاحظ عليها اصفرارا بالوجه مع شحوب والآلام شديدة بالبطن.

وكان تلقى قسم شرطة التبين، بلاغا من أسرة سيدة تدعي هويدا عادل، 40 سنة، تتهم خلاله طبيب نساء وتوليد شهير يدعي "علي.م"، بالتسبب في وفاة نجلتهم عقب قيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لها.

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وائل لطفي

عود على بدء

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