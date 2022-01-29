السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عصابة سرقة الموتوسيكلات بالقاهرة والجيزة للمحاكمة

حبس
حبس

انتهت نيابة القاهرة الجديدة اليوم السبت، من إعداد أمر الإحالة الخاص بعناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بمحافظتى القاهرة والجيزة، وأمرت بإحالتهم للمحاكمة أمام الجنايات فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

وكشفت التحقيقات عن أن البداية كانت بتلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من عامل توصيل طلبات بصيدلية كائنة بدائرة القسم، باكتشافه سرقة الدراجة النارية "ملكه" حال توقفها أمام الصيدلية محل عمله، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى مرتكبى الواقعة، حيث تبين أنهما صديقى المبُلغ، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" لسابقة قيامهما بعمل نسخة من المفتاح الأصلى أثناء قيام المُبلغ بترك الدراجة حوزتهما وتصرفهما فى الدراجة المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما سيئ النية "ميكانيكى دراجات نارية، مقيم بالجيزة"، وتم استهدافه وضبطه وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية، ومطموسة أرقام الشاسية والموتور" وأيد أقوال المتهمين واعترف بقيامه ببيع الدراجة المستولى عليها  لعميليه سيئى النية "مقيمين بالجيزة"، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى.

وتم بإرشاده ضبط عميليه وبحوزتهما الدراجة المستولى عليها "ملك المُبلغ" ودراجة نارية أخرى "مطموسة الشاسية والموتور"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على الدراجة، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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