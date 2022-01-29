حملة إزالة مكبرة لاسترداد أراضى الدولة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء بضروة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع.

جاء ذلك في إطار توجيهات وزير التنمية المحلية للاجهزة التنفيذية بجميع المحافظات بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

تنفيذًا لذلك؛ شن حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ عدد ٣٤ قرار إزالة مخالفات بمنطقتي الجمالية وخورشيد عبارة عن أسوار وغرف مبان من الطوب علي مساحة ٤٩٢٤٠ م٢ تمت إزالتها بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أوضح الشريف أنه يتابع عن كثب ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما أنه شدد على عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى خاصة أيام الإجازات و العطلات الرسمية مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدول، حيث أعلن في ٢٤ يناير الجاري، بأنه خلال الموجة 18 لإزالة التعديات على أراضي الدولة تم تنفيذ 128 قرار إزالة للمباني المخالفة بإجمالي مساحة 285374.12م2، أما فيما يختص بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية فقد تم تنفيذ 752 قرار لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية على مساحة ١٧ فدانًا و١٣ قيراطًا و٨.٩ سهم.

يأتي ذلك فى ضوء إعلان انطلاق الموجة الـ١٩ لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة التي يتم تنفيذها من يوم ١٩ يناير حتي يوم ٣٠ يناير الحالي تحت إشراف اللجنة العليا لأستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات.