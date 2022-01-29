السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة مدخنة غلاية النفايات بمستشفي كفرالزيات العام

إزالة مدخنة غلاية
إزالة مدخنة غلاية النفايات

نفذت مديرية الصحة بالغربية، السبت عملية  إزالة لمدخنة غلاية النفايات بمستشفي كفرالزيات العام والتي شكلت خطرًا كبيرًا على الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى بعد ظهور ميول بها لكونها معطلة وغير مستغلة وتم فرض كردون حولها حتى تمت عملية الإزالة.

كان الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالجمهورية وعضو مجلس النواب قد تقدم بمذكرة عاجلة إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بشأن غلاية حريق المخلفات الطبية بمستشفى كفرالزيات والمتوقفة عن العمل منذ ١٥ عامًا ولا تستخدم مطلقا والمدخنة الخاصة بها تمثل خطرا كبيرا حيث يبلغ طولها نحو عشرين مترا وظهور ميول شديدة بها مما يعرض أرواح العاملين بالمستشفى من اطباء واطقم تمريض لخطر كبير في حالة انهيارها فجأة عليهم وضرورة التدخل لإزالة هذه المدخنة فورا حفاظا على حياة المواطنين مشيرا إلى قيام محافظ الغربية بتوجيه الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لبحث المشكلة وسرعة إزالتها.

إزالة مدخنة غلاية النفايات بمستشفى كفرالزيات العام والتي شكلت خطرا كبيرا

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