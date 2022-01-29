مياه المنوفية: برامج تدريبية للعاملين على نظم معالجة الصرف الصحي

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة و تماشيا مع سياسة الدوله فى التحول الرقمى.

وأوضح نجيب، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة عن نظم معالجة الصرف الصحي للتعرف على الأنواع المختلفه لمحطات معالجه الصرف الصحي والتمييز بين الانواع المختلفه لمحطات معالجه الصرف الصحي بنظم الحمأه النشطة ومعرفة مكونات وكيفية معالجة مياه الصرف الصحي بالمرشحات الزلطية والتعرف على الأنواع المختلفة للمعالجة الطبيعية واللاهوائية لمياه الصرف الصحي.

وأضاف نجيب، أنه تم تنفيذ دورة تدريبية للعاملين عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والتعرف على أساليب الترشيح المختلفة وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها.

وأوضح أنه تم تنفيذ دوره للعاملين عن الموازنة للتعرف على المحاسبه الادارية ودورها في التخطيط والتعرف على علاقه المحاسبه الماليه بالمحاسبه الاداريه و التعرف على الموازنات ووظيفه التخطيط المالي و التعرف على الاعتبارات التي يجب مراعاتها قبل اعداد الموازنات التخطيطيه . كما تم تنفيذ ابضا دورة تدريبية عن الاسعافات الاولية للتعرف على مفهوم الاسعافات الاولية ومعناها و حالات الصدمة الناتجة عن التغير في حجم الدم و التعرف علي كيفية التعامل مع المصابين في حالة الكسر او الإغماء او الحرائق و التعرف علي الدورة الدموية الكبرى.

وأكد أن مركز التدريب يستمر فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين حيث تم تنفيذ دوره تدريبية عن algae الخاصه بالكميائيين لتعريف المتدربين على هيدروبيولوجيا المياه والتعرف على الطرق القياسيه للتحاليل البيولوجيه و التعرف على الطحالب و انواعها و توزيعها الحيوي في المسطحات المائيه و نهر النيل و الطرق المباشره و الغير مباشرة للتحاليل البيولوجيه في مياه الشرب و التعرف على طرق عد و تعريف و تقدير المحتوى الطحلبي في المسطحات المائيه و بالعينات داخل محطات مياه الشرب والتدريب على الطرق العمليه للتحاليل البيولوجية لعينات مياه الشرب و صقل مهارات و معارف المتدربين الجدد و ذلك بالنسبه لما يتعلق بالتحاليل البيولوجية لمياه الشرب.