تنزانيا تتسلم 800 ألف جرعة إضافية من لقاح «سينوفارم» الصيني

أعلنت تنزانيا تلقيها 800 ألف جرعة إضافية من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد تبرعت بها الحكومة الصينية، ليصل إجمالي ما تسلمته حكومة تنزانيا من جرعات لقاحات كورونا المختلفة حتى الآن 8.821 مليون جرعة تكفي لتطعيم حوالي 5 ملايين و82 ألفا و380 فردا.

وعقب وصول الشحنة الأخيرة لمطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام، توجهت وزيرة الصحة التنزانية أومي مواليمو بالشكر للحكومة الصينية على دعمها الذي يأتي في الوقت المناسب، مشيرة إلى تلقي بلادها 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم في الشحنة السابقة.

وأضافت الوزيرة - وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم السبت- أنه إجمالي عدد متلقي الجرعة الكاملة من لقاح كورونا في تنزانيا بلغ حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري نحو 1,922,019 مواطنا، أي ما يعادل 3.33 في المائة من إجمالي عدد السكان.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تنزانيا بلغ حتى الثالث والعشرين من يناير الجاري نحو 33 ألف فرد، في حين بلغت حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 781 شخصا.