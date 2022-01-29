السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تنزانيا تتسلم 800 ألف جرعة إضافية من لقاح «سينوفارم» الصيني

لقاح
لقاح

أعلنت تنزانيا تلقيها 800 ألف جرعة إضافية من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد تبرعت بها الحكومة الصينية، ليصل إجمالي ما تسلمته حكومة تنزانيا من جرعات لقاحات كورونا المختلفة حتى الآن 8.821 مليون جرعة تكفي لتطعيم حوالي 5 ملايين و82 ألفا و380 فردا.

وعقب وصول الشحنة الأخيرة لمطار جوليوس نيريري الدولي في مدينة دار السلام، توجهت وزيرة الصحة التنزانية أومي مواليمو بالشكر للحكومة الصينية على دعمها الذي يأتي في الوقت المناسب، مشيرة إلى تلقي بلادها 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم في الشحنة السابقة.

وأضافت الوزيرة - وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم السبت- أنه إجمالي عدد متلقي الجرعة الكاملة من لقاح كورونا في تنزانيا بلغ حتى الخامس والعشرين من يناير الجاري نحو 1,922,019 مواطنا، أي ما يعادل 3.33 في المائة من إجمالي عدد السكان.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في تنزانيا بلغ حتى الثالث والعشرين من يناير الجاري نحو 33 ألف فرد، في حين بلغت حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس 781 شخصا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

يقتل كل عام 300 ألف سيدة.. كيف تواجه الدولة سرطان عنق الرحم؟

الخطيب يعتذر عن عدم حضور نهائى كأس أمم إفريقيا

حسن الرداد يكشف حقيقة رغبته الاستقرار بالسعودية

بعد كسر حاجز الألفى إصابة بكورونا.. «الصحة»: جاهزون لكل السيناريوهات

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

تعزيز التبادل التجارى.. رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى