الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مصر فى ذروة الموجة الحالية لفيروس كورونا والتى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف فبراير المقبل، لافتًا إلى أن متحور أوميكرون هو المتحور السائد فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن كل الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية متوفرة بكل المستشفيات.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن نسبة الحالات المصابة بكورونا التي تعالج منزليًا تصل إلى 88%، مناشدًا المصابين بفيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي التواصل مع الخط الساخن «1440» أو «150» للحصول على بروتوكول علاج كورونا، حيث تتم متابعة حالتهم الصحية من خلال فرق الرعاية الصحية المدربة للتعامل مع حالات كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 353409 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2007 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 419460 من ضمنهم 353409 حالة تم شفاؤها، و 22522 حالة وفاة.