السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الصحة: نعيش ذروة الإصابة بكورونا ومتوقع استمرارها حتى منتصف فبراير

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن مصر فى ذروة الموجة الحالية لفيروس كورونا والتى من المتوقع أن تستمر حتى منتصف فبراير المقبل، لافتًا إلى أن متحور أوميكرون هو المتحور السائد فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح أن كل الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية متوفرة بكل المستشفيات.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، إن نسبة الحالات المصابة بكورونا التي تعالج منزليًا تصل إلى 88%، مناشدًا المصابين بفيروس كورونا والذين يخضعون للعزل المنزلي التواصل مع الخط الساخن «1440» أو «150» للحصول على بروتوكول علاج كورونا، حيث تتم متابعة حالتهم الصحية من خلال فرق الرعاية الصحية المدربة للتعامل مع حالات كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الجمعة، عن خروج 1991 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 353409 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2007 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 26 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 419460 من ضمنهم 353409 حالة تم شفاؤها، و 22522 حالة وفاة.

الصحة ذروة الموجة الحالية فيروس كورونا منتصف فبراير متحور أوميكرون أوميكرون اللقاحات المستلزمات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

يقتل كل عام 300 ألف سيدة.. كيف تواجه الدولة سرطان عنق الرحم؟

الخطيب يعتذر عن عدم حضور نهائى كأس أمم إفريقيا

حسن الرداد يكشف حقيقة رغبته الاستقرار بالسعودية

بعد كسر حاجز الألفى إصابة بكورونا.. «الصحة»: جاهزون لكل السيناريوهات

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

تعزيز التبادل التجارى.. رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس السنغال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى