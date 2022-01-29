ولاية فيكتوريا الأسترالية ترصد عددًا من الإصابات بمتحور فرعى من «أوميكرون»

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، اليوم السبت، عن رصد عدد من حالات الإصابة بمتحور فرعي من سلالة "أوميكرون".

وقال رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولاية جيروين وايمار-حسب ما نقلته شبكة "إس بي إس" الأسترالية على موقعها الإلكتروني- إن السلطات الصحية رصدت حرفيا حفنة من حالات الإصابة بالمتحور الفرعي من أوميكرون، والذي تم تسميته "ابن أوميكرون".

جدير بالذكر أن ولاية فيكتوريا سجلت، اليوم، 12250 إصابة جديدة و31 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت أستراليا بأكملها أكثر من 39 ألف إصابة ونحو 100 حالة وفاة.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن جائحة كورونا ستبقى تمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا، ويجب على العالم أن يقبل بحقيقة أن جائحة كوفيد-19 موجودة معنا في المستقبل المنظور، حتى لو كان من الممكن إنهاء مرحلة الجائحة الحادة هذا العام.

وقال د. تيدروس- حسب مركز إعلام الأمم المتحدة- إنه "في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن 100 حالة كل ثلاث ثوانٍ في المتوسط، وفقد شخص حياته بسبب فيروس كورونا كل 12 ثانية.. ولا يزال من الخطر افتراض أن أوميكرون سيكون المتغيّر الأخير، أو أننا وصلنا إلى نهاية الجائحة".

وناشد مدير عام الصحة العالمية الدول الأعضاء في المنظمة قائلًا: "يجب أن تكون أولويتها القصوى وقف التهديدات الصحية المستقبلية من الترسخ والتسبب في مثل هذا الاضطراب الهائل للأنظمة الصحية والاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، يجب على جميع الدول تعزيز الصحة والرفاهية، والوقاية من المرض من خلال معالجة أسبابه الجذرية".

وبشأن معالجة مسألة فيروس كورونا على وجه التحديد، حث د. تيدروس على إدارة أفضل لأمراض الجهاز التنفسي الحادة، من خلال منصة دولية "مستدامة ومتكاملة" تعمل على تنسيق الاستعداد لمواجهة الجوائح في المستقبل.