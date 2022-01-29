السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفد من الكنيسة وخريجي الأزهر يهنئ قيادات المنيا بعيد الشرطة (صور)

وفد الأزهر والكنيسة
وفد الأزهر والكنيسة خلال الزيارة

هنأ وفد من خريجي المنظمة العالمية لخريجي الأزهر (فرع المنيا) والكنيسة المصرية، ومنهم ممثلي الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بمركز ملوي جنوب المحافظة قيادات وضباط وأفراد الشرطة بالمركز بمناسبة العيد الـ70 للشرطة. 

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ضم الوفد كل من القس مدحت سامي راعي الكنيسة الإنجيلية المشيخية بملوي والقس تيموثاوث راعي الكنيسة الكاثولكية بملوي والقس يوسف أنور مسئول مدارس الراهبات وأحمد نوح عبد الحفيظ أمين عام المنظمة العالمية لخريجي الأزهر فرع المنيا والشيخ نصر الدين محمد محمد نصر عضو المنظمة وصلاح مطر وجوزفين عاطف خليل مسئولة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية بمركز ملوي.

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وقدم الوفد التهنئة بعيد الشرطة للقيادات الأمنية والضباط والأفراد بمركز ومدينة ملوي  والشكر والعرفان لرجال الشرطة اعترافا بجميلهم وبما يقدمونه لمصر من تضحيات كبيرة وعظيمة بأرواحهم ودمائهم من أجل توفير الأمن والأمان للمصريين وأن تصبح مصر دولة آمنة ومستقرة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي صانع نهضة مصر.

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استقبل وفد المهنئين اللواء محمد ضبش حكمدار جنوب المنيا واللواء مصطفي منتصر، مساعد الحكمدار والعميد محمود صلاح مأمور مركز ملوي والعميد أحمد عبد الهادي مأمور بندر ملوي والعميد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا والعقيد خالد شحاتة وكيل الفرع ورؤساء وضباط البحث الجنائي بملوي.

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وأعرب الوفد عن أمتنانه الكبير لرجال الشرطة والذين يضربون المثل في التضحية والفداء من أجل أن يشعر المواطن المصري بالأمن والأمان وعدم الخوف مشيدين بتضحياتهم كبيرة لمحاربة الإرهاب والأرهابين وللأعداء في جميع ربوع الوطن والتصدي لمحاولات بث الفوضي والرعب في قلوب المصريين وزعزعة الأستقرار التي تنعم به مصر منذ تولي الرئيس السيسي حكم مصر مؤكدين أن الشرطة ستظل علي مر التاريخ مثلاً يحتذي به في التضحية.

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المنيا وفد منظمة خريجي الأزهر الكنيسة المصرية بمركز ملوي التهنئة بعيد الشرطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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