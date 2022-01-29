التأمينات تنهى استعداداتها لصرف معاشات فبراير الثلاثاء

التأمينات تنهي

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الثلاثاء المقبل، صرف معاشات فبراير 2022 من ماكينات الصرف الآلية المنتشرة على مستوى المحافظات المصرية، لأكثر من 10.5 مليون مستفيد.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم توفير المعاشات من خلال عدة قنوات ومنها محافظ التليفون المحمول كإحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، بالاضافة الى ماكينات الصرف الإلكترونية فى مختلف محافظات الجمهورية، كذلك منافذ البريد المنتشرة فى المحافظات، وايضا يتم الصرف من بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى، والبنوك التجارية ( كارت ميزة أو حساب توفير).

وأضافت الهيئة القومية للتأمين، أنه يتم تقسيم المستفيدين من المعاشات إلى شرائح لمن يتقاضى من البريد، منعا للتزاحم والتكدس، وستبدأ الشريحة الاولى، الثلاثاء لمن يحصل على اقل من 1000 جنيه، على أن تتقاضى الشريحة الثانية أقل من 2000 جنيه، ثم الشريحة الثالثة لأقل من 3000 جنيه، على أن يتوالي صرف باقي الشرائح تباعا.

إجراءات تحويل إلى البطاقات إلى ميزة

- توجه صاحب المعاش أو المستفيد من الصرف والذي يحمل «البطاقة الزرقاء» إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن بطاقة الرقم القومى.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، ومدون عليها رقم الهاتف المحمول لاستلام كارت «ميزة»، وذلك دون تحمل أي أعباء مالية.

- لصاحب المعاش الحق فى التوجه لأي فرع من فروع البنوك على مستوى الجمهورية لفتح حساب جاري، وأفاد مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

- لحاملي البطاقات الزرقاء والقائمين بالصرف التوجه لأي فرع من فروع الشركات المختصة للهواتف المحمولة لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية، وذلك عن طريق رقم الهاتف الشخصي من أجل تحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.