9 معلومات عن المركبة الجديدة بديلة «التوكتوك»

تفقد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، نموذجاً لمركبة خفيفة ذات 4 عجلات.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذه المركبة تعد عينة لمشروع مقترح تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص وهي "جي بي اتو غبور" لتوفير مركبة ذات أربع عجلات بديلة للتوكتوك والتي تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي)، وتسعى وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع القطاع الخاص في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ خطة طموحة وغير مسبوقة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وتعميق توطين مختلف الصناعات، وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

وتستعرض “الدستور” معلومات عن المركبة بديلة "التوكتوك":



-ظهرت أول عينة مقترحة لمركبة بديلة "التوكتوك".

- تنفيذه بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإحدى شركات القطاع الخاص وهي "جي بي اتو غبور".

-مركبة ذات أربع عجلات .

- تعمل بمحرك نظام ثنائي (بنزين/غاز طبيعي).

-مناسبة للعمل بالأماكن الضيقة والطرق الغير قياسية.

- يمكنها أن تقطع مسافة تصل إلى (550) كم بدون إعادة مليء(250 كم بنزين و 300 كم غاز طبيعي).

-يتم العمل على إنتاج المركبة لتعمل بمحرك كهربائي في منتصف العام المقبل.

-المركبة حاصلة على شهادة E-Mark الأوروبية.

-حصلت على اعتماد الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لهذه الشهادة.