السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى وفاة سيدة اختناقًا بالغاز بالمنيرة

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول وفاة سيدة تحمل جنسية أجنبية اختناقًا بالغاز أثناء الاستحمام.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة بعدما تبيَّن عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة أو إصابات ظاهرية بالجثة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن قسم شرطة المنيرة الغربية تلقى إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول سيدة مصابة باختناق وتوفيت متأثرة بإصابتها.

وعلى الفور، تم الانتقال لمناظرة الجثة وتبيَّن عدم وجود إصابات ظاهرة بها، وبعمل التحريات تبيَّن أنها تقيم رفقة شقيقتيها، وبسؤالهما أقرا بأنها توفيت أثناء الاستحمام، وتبيَّن أنها توفيت نتيجة الاختناق بالغاز المسرب من السخان.

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وائل لطفي

عود على بدء

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