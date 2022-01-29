«الإحصاء» يبدأ أول مسح قومى لذوى الإعاقة فى مصر

بدأ الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، اليوم السبت إجراء أعمال المسح القومى لذوى الإعاقة فى مصر، وهو أول مسح قومى من نوعه يتم إجراؤه لذوى الهمم في مصر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية.

ومن جانبه، كشف الدكتور حسين أبوالحسن المدير التنفيذي للمسح القومى لذوى الإعاقة بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن إطلاق الجهاز أعمال المسح الميدانى لحصر أعداد وبيانات ذوى الإعاقة فى مصر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 29 يناير الجارى ولمدة شهرين، على أن تعلن النتائج الأولية مطلع شهر يوليو المقبل، وإعلان النتائج النهائية خلال شهر اغسطس او سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

وأشار "أبوالحسن"، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن المسح يجرى على عينة ممثلة للمجتمع قوامها 111 ألفًا و830 أسرة من جميع محافظات الجمهورية بما فيها شمال وجنوب سيناء، وفق أسلوب ومنهجية علمية معتمدة بالتعاون مع جهات دولية كمنظمة اليونيسيف والأسكوا، مضيفًا أنه أول مسح متخصص يجرى فى مصر يستهدف فئة ذوى الإعاقة بشكل دقيق وأكثر تفصيلًا.

وأوضح أن ما يقارب من 300 باحث ومراجع ومشرف يتولون جمع البيانات من الأسر أفراد العينة باستخدام أجهزة الحاسبات اللوحية "التابلت"، وتضم الاستمارات البحثية 17 قسمًا تغطى كل الجوانب المتعلقة بذوى الإعاقة ما بين نوع الإعاقة ودرجة الصعوبة والأجهزة التعويضية المستخدمة ودرجة الإتاحة البيئة ونسبة تغطيتهم بخدمات التعليم والصحة وغيرها من البنود التى يستهدف المسح تغطيتها للوصول إلى قاعدة بيانات شاملة ودقيقة.

وأضاف أن المسح يجرى بتمويل وطنى 100% وفق توجيهات القيادة السياسية ودون أى مساهمات من الجهات المانحة الدولية أو المحلية، ويختلف عما يجرى فى التعداد العام للسكان الذى ينفذه الجهاز كل 10 سنوات، حيث كان يغطى 6 أنواع فقط من الإعاقات بينما المسح الحالى سيحقق نقلة نوعية فى البيانات المتاحة مستقبلًا، بما يساعد متخذى القرار على وضع خطط أكثر دقة وشمول لتلك الفئة من المجتمع.