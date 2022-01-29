السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البيت المحمدي» يستأنف فعاليات مؤتمره الصوفي العلمي السنوي غداً

مؤتمر الصحبة والطريق
مؤتمر الصحبة والطريق في التصوف

تستأنف مؤسسة البيت المحمدى لدراسات وعلوم التصوف، غدًا الأحد، فعاليات المؤتمر العلمي الصوفي السنوي الذي ينظم كل عام في الذكرى الرابعة والعشرين، لانتقال الإمام الرائد محمد زكي إبراهيم، تحت عنوان "الصحبة والطريق في التصوف"، في تمام الساعة السابعة مساء، بمشاركة علماء وباحثين من عدة دول عربية واجنبية.

وقالت مؤسسة البيت المحمدي في بيان لها: إن عنوان الجلسة الثالثة من جلسات المؤتمر الصوفي السنوي هو "الشيخ في التصوف"، وتناولت فعالياتها..

أولًا: مفهوم الشيخ، وأنواعه ومراتب، حيث يقدمه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

ثانيا: ضرورة الشيخ من عدمه فى الطريق ومستنده شرعا للأستاذ  الدكتور محمود عثمان، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا.

ثالثا: الشيخ المعتبر عند الصوفية: صفاته وشروطه، ويقدمه الدكتور مختار عبد الله، المدرس بجامعة الأزهر الشريف.

رابعا: العلامات التي يستدل بها المريد على حال الشيخ. ويقدمها الدكتور الطاهر برايك، الأستاذ بجامعة الأغواط بالجزائر.

خامسا: ادعاء المشيخة، للدكتور  خالد عبد العال، أستاذ العقيدة والفلسفة و وكيل كلية أصول الدين بالمنوفية.

سادسا: أنواع المتلقين بالمشايخ والمشيخة، ويقدمه الدكتور محمد صبحي العايدي، أستاذ الفقه وأصوله جامعة العلوم الإسلامية بالأردن.

وأوضحت المؤسسة، أنه الجلسة ستكون برئاسة الأستاذ الدكتور فتحي حجازي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وذلك فى مقر البيت المحمدي بالمقطم، بحضور عدد كبير من شباب الباحثين ومريدي ومحبي التصرف الإسلامي،حيث تستمر الفعاليات لمدة ٤ أسابيع، حيث تقام كل أسبوع جلسة من الجلسات العلمية بحضور عدد من علماء الأزهر الشريف وأعضاء مؤسسة البيت المحمدي. 

 

مشاركة علماء وباحثين البيت المحمدي يستأنف فعاليات مؤتمره

رئيس التحرير

وائل لطفي

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