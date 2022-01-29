كيف نحمد الله على نعمه بطريقة صحيحة؟ أزهري يرد

قال الشيخ محمد أبو بكر، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف، إن الكثير من الناس يحمد الله بأن يقول" الحمدلله" ويعد نعمه التى رزقه الله بها فقط، لكن لا يعلم أن هناك صيغة قد علمها الله لصحابي من صحابة رسول الله، وهى الطريقة الصحيحة للحمد، لافتا إلى أنه سيعطيها كهدية للمتابعين وجمهور المسلمين، فهى صيغة غير صيغة البشر، لكنها من صيغ الرحمن كما يقول.

أضاف أبو بكر، في مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على"فيسبوك" أن هناك ملك أرسله الله مخصوص لسيدنا حذيفة بن اليمان، يعمله هذه الصيغة فيحمد الله بها، وسيدنا حذيفة هو كاتم سر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

أشار إلى أن الصيغة هى، يقول سيدنا حذيفة كنت جالس أصلى إذ سمعت متكلما يقول: (اللهم لك الحمد كله ولك الملك، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره أهل الحمدلله أنت على كل شئ قدير اللهم اغفر لى جميع ما مضى، من ذنوبي واعصمني فيما بقى من عمرى وارزقنى عمًلا يرضيك عنى إنك على كل شئ قدير).

وتابع الخطيب بوزارة الأوقاف: ذهب سيدنا أبو حذيفة إلى سيدنا النبي يقص عليه ما حدث، وبعدما انتهيت من الصلاة لم أجد أحدًا فمن هذا الشخص، فقال النبي عليه السلام:" ذاك ملك آتاك يعلمك تحميد ربك"، والملك لم يتنزل إلا بأمر الله سبحانه وتعالى حيث قال:" ( وَمَا نَتَنزلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ له ما بين أيدينا وما بين خلفنا وما بين ذلك).

وأوضح أن الملك نزل على سيدنا حذيفة ولم ينزل على سيدنا محمد، فهذه كرامة من كرامات الصالحين أهداها الله له، وسيدنا حذيفة نقل للنبي حتى لا يكتم علمًا، يعلم به البشرية، وأكثر من الحمد لله بتلك الصيغة، لأن الذي علمها لسيدنا حذيفة هو ملك من قبل الله.