تعزيز التبادل التجارى.. رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس السنغال

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره السنغالي، في قصر الاتحادية، صباح اليوم السبت، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، بعد أن التقطا صورة تذكارية.

وترصد "الدستور" أهم رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي.

- مصر تعتزم أن تكون رئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop 27" معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لا سيّما أن إفريقيا تعتبر أكثر مناطق العالم تضررًا من التبعات السلبية للظاهرة.

- تربطني علاقة أخوة وصداقة برئيس السنغال توطدت منذ زيارتي للسنغال في إبريل 2019.

- أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة.

- الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكرالمتطرف، من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة ومؤسساتها الدينية العريقة.

- هناك أهمية لمواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.

- الاجتماع بالرئيس السنغالى تناول تكثيف نقل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية ومواصلة برامج التنمية فى مختلف القطاعات.

- المباحثات ناقشت تأثير جائحة كورونا على القارة، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتوطين صناعة اللقاحات في القارة.

- المؤسسات الدينية المصرية تعمل على إعلاء قيم الإسلام الوطني المعتدل، وهو ما تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب.

- اللقاء أكد الاهتمام المصري بصون السلم والأمن في القارة بما فيها منطقة القرن الإفريقي والساحل الإفريقي.

- أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا السياق، وفق إطار زمني مناسب ودون إجراءات منفردة.



وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين.

ووقعت المذكرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والآثار، والثقافة، والرياضة، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة.