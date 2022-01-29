السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

تعزيز التبادل التجارى.. رسائل الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى مع رئيس السنغال

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره السنغالي، في قصر الاتحادية، صباح اليوم السبت، وعقد الرئيسان جلسة مباحثات رسمية، بعد أن التقطا صورة تذكارية.
وترصد "الدستور" أهم رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي.
- مصر تعتزم أن تكون رئاستها للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "cop 27" معبرة عن تطلعات دول القارة الإفريقية وأولوياتها ذات الصلة بتغير المناخ، لا سيّما أن إفريقيا تعتبر أكثر مناطق العالم تضررًا من التبعات السلبية للظاهرة.
- تربطني علاقة أخوة وصداقة برئيس السنغال توطدت منذ زيارتي للسنغال في إبريل 2019.
- أود أن أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن اعتزازي بما يجمع بلدينا وشعبينا من روابط تاريخية ممتدة.
- الدولة المصرية على أتم الاستعداد لتقديم الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والفكرالمتطرف، من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة ومؤسساتها الدينية العريقة.
- هناك أهمية لمواصلة العمل على تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خلال الفترة المقبلة، خاصةً ما يتعلق بتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المصرية في مختلف المجالات.
- الاجتماع بالرئيس السنغالى تناول تكثيف نقل الخبرات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية ومواصلة برامج التنمية فى مختلف القطاعات.
- المباحثات ناقشت تأثير جائحة كورونا على القارة، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود لتوطين صناعة اللقاحات في القارة.
- المؤسسات الدينية المصرية تعمل على إعلاء قيم الإسلام الوطني المعتدل، وهو ما تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب.
- اللقاء أكد الاهتمام المصري بصون السلم والأمن في القارة بما فيها منطقة القرن الإفريقي والساحل الإفريقي.
- أكدت للرئيس السنغالي ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق قواعد القانون الدولي ومخرجات مجلس الأمن في هذا السياق، وفق إطار زمني مناسب ودون إجراءات منفردة.


وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين.
ووقعت المذكرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والآثار، والثقافة، والرياضة، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة.

الامم المتحدة استثمارات الرئيس عبد الفتاح السيسي القارة الإفريقية المؤسسات الدينية السنغال الكهرباء والطاقة الرئيس السنغالي اتفاقية الأمم المتحدة الكهرباء والطاقة المتجددة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الرئيس السنغالى: مصر دولة محورية للقارة الإفريقية ويستمع إليها باهتمام بالغ

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: مصر تدعم الرئيس السنغالى فى رئاسة الاتحاد الإفريقى

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى