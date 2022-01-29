عبدالوهاب خليل: رفع الوعى عامل رئيسى فى مواجهة الأفكار الهدامة

قال النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن اعتبار عام ٢٠٢١ أكثر السنوات شائعات في مصر وفق ما أعلن عنه مجلس الوزراء يؤكد حجم المخاطر التي كانت تحاط بالدولة المصرية الفترة الماضية ورغبة قوة الشر في الإضرار بمصر وتعطيل مسيرة التنمية والتقدم.

وأضاف نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في تصريحات له، أنه يجب إعطاء أهمية قصوى لقضية الوعي بمفهومها الشامل، وتوضيح الحقائق بشكل سريع وذلك لضمان حصول المواطن على المعلومة الصحيحة والموثقة من مصادرها، مؤكدًا أن قضية رفع الوعي هي أحد أهم عوامل مواجهة الأفكار الهدامة والمتربصين بالدولة ودحض الشائعات.

وأشار «خليل»، إلى أنه يجب الوعي بخطورة منصات السوشيال ميديا بشأن مخالفة القانون من خلال التضليل الإعلامي عبر استخدام التقنيات الحديثة في فبركة الصوت والصورة والفيديو، والتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، واقتحام خصوصية الأفراد والطعن في الأعراض والذمم المالية وعمليات السب والقذف والتنمر وتجنيد العناصر الإرهابية.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن" بضرورة صناعة الوعي لدى المواطنين عبر مؤسسات الدولة المعنية وأهمها الإعلام باعتباره حائط الصد وخط الدفاع الأول المسئول عن تشكيل الرأي العام لدى الجمهور.

وفي سياق متصل، رحب النائب عبدالوهاب خليل، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قرارات الرئيس السيسي الذي تم اتخاذها في اجتماع جمع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، الذي جاء أبرزها رفع الحد الأدنى للأجور، وإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، موضحًا أنها خطوة على طريق الجمهورية الجديدة.

ونوه عبدالوهاب خليل خلال تصريحاته للمحررين البرلمانيين، إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور لتصبح 2700 جنيه بدلًا من 2400، بعد أن كانت 1500، يعد إنجازًا كبيرًا يحسب للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي.