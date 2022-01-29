السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع عدد أسر الدعم النقدى بـ«ميزة» إلى 2.3 مليون أسرة

ميزة
ميزة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تسليم دفعة جديدة من بطاقات ميزة لمستفيدي تكافل وكرامة ليصل عدد الأسر التي تصرف الدعم النقدي باستخدام “ميزة” إلى 2.3 مليون أسرة وجار تحويل 1.5 مليون أسرة أخرى خلال شهر مارس 2022.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد المستفيدين من الدعم حتى يناير بلغ 3.8 مليون مستفيد بما يعادل 14 مليون شخص مستفيد، بقيمة إجمالية تزيد على المليار ونصف المليار جنيه شهريًا. 

وقررت وزارة التضامن الاجتماعي، أن يتم الصرف على مدار الشهر كاملًا للمستفيدين من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية؛ بهدف تقليل فرص التزاحم ومنعًا للتكدسات فى ظل الإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا.
 

خطوات تغيير بطاقة تكافل وكرامة إلى ميزة 
 - التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في المنطقة التي يقطن فيها المواطن.

- الحصول على خط we مجاني مخصص للمستفيد من أى منفذ لتوزيع شركة WE.

- تفعيل الرقم السري من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 

- تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، والضغط على أيقونة برنامج تكافل وكرامة.
- اختيار زر تقديم شكاوى.
- كتابة بيانات مقدم الشكوى في الخانات المخصصة لذلك "الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..".
- بيانات مكتب الشؤون الاجتماعية التابع له المتقدم.
- كتابة الشكوى المراد تسجيلها كاملة في الخانة المخصصة لذلك.
- حفظ البيانات. 

وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن "تكافل" من البرامج الشابة التي تهدف إلى الاستثمار في البشر و51% من إجمالي المستفيدين منه أقل من 24 سنة.

واوضحت القباج، أن برنامج الدعم النقدي "كرامة" يستهدف المُسنين، الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة أو أكثر، وذوي الإعاقة.

وزيرة التضامن وزارة الصحة وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة بطاقات ميزة نيفين القباج مواجهة فيروس كورونا

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وائل لطفي

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