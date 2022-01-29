السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«بسبب تليفزيون».. مصرع سيدة وإصابة 3 آخرين فى الدقهلية

جثة
جثة

لقيت سيدة بناحية مركز طلخا بمحافظة الدقهلية مصرعها، وأصيب ثلاثة آخرون باختناق، نتيجة انتشار دخان بسبب ماس كهربائى فى جهاز التليفزيون أثناء نومهم داخل شقتهم.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفى طلخا العام إلى مأمور مركز طلخا، بوصول سيدة جثة هامدة وثلاثة آخرين فى حالة اختناق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابين مقيمون بشارع ناصر بمنطقة مسعود بطلخا، وكشفت التحريات عن أنه أثناء نوم الزوج والزوجة داخل غرفة النوم، وشقيق الزوج ونجلته خلال زيارة لهما، حدث ماس كهربائى فى جهاز التليفزيون الخاص بالشقة، أدى إلى تصاعد الأدخنة أثناء نومهم ما تسبب فى وفاة الزوجة وإصابة ثلاثة آخرين، وتم تقديم الإسعافات اللازمة، وأصبحت حالتهم مستقرة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

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