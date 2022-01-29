إزالة 16 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال الموجة 19 لإزالة التعديات بالبناء بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

من جانبها أزالت الوحدة المحلية لمركز سما لوط شمال المحافظة 14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بقرية التوفيقية التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار ، حالة تعدي بحوض الحزام علي مساحة 8 أسهم بمركز بنى مزار.

وأوضح عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة دير مواس جنوب المحافظة ، أنه تم إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية عبارة عن أعمدة خرسانية بمساحة 12 سهم، وذلك بقرية دلجا مركز ديرمواس بمساحة 15 قيراط، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.